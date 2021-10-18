На Донбассе боевики палили по ВСУ из гранатометов и пулеметов: где стреляли

Боевики 17 октября открывали огонь вблизи четырех населенных пунктов – к счастью, наши бойцы не пострадали

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 17 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановки позиции ВСУ враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь и заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Война на Донбассе