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На Донбассе боевики палили по ВСУ из гранатометов и пулеметов: где стреляли

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 октября, 07:25
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Боевики 17 октября открывали огонь вблизи четырех населенных пунктов – к счастью, наши бойцы не пострадали
На Донбассе продолжаются обстрелы
На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 17 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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  • В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.
  • В сторону Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
  • У Новозвановки позиции ВСУ враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь и заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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