На Донбассе боевики подстрелили женщину, которая гуляла с ребенком

Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо

В Марьинке из-за обстрелов боевиков пострадала женщина, которая гуляла по городу с трехлетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Под обстрел оккупантов женщина попала около 12:00. Пуля попала Юлии в грудную клетку и плечо слева. Первичную медицинскую помощь женщине предоставили украинские военнослужащие. Сейчас она находится в больнице города Курахово. Ее состояние медики оценивают как стабильное.

Кроме того, мы сообщали, что из-за обстрелов боевиков в дачном поселке Березовое на Донбассе вспыхнул пожар. Пламя уничтожило шесть домов. Военнослужащим удалось оперативно эвакуировать местных жителей, жертв нет.

Напомним, за прошлые сутки, 24 ноября, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет.

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.

Отметим, что пророссийские боевики на Донбассе ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии на фронте. Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой:

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