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На Донбассе боевики попались на нарушении договоренностей

16 августа, 19:33

Геннадий Петренко

В штабе также подтвердили, что в плен сдался вражеский снайпер

На Донбассе, где с 27 июля установлен новый режим тишины, российские наемники не осуществляли обстрелов, но все равно нарушили достигнутые соглашения. Они занимались обустройством своих позиций, – сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

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"Сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного. Боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют", – говорится в сводке.

В штабе отметили, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Также в штабе подтвердили информацию, которую ранее распространил офицер ВСУ Сергей Нещадим. Он сообщил, что в плен сдался боевик, который не выдержал издевательств сослуживцев.

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Напомним, 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

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А 13 августа на Донбассе подорвались украинские военные. Погиб 50-летний боец 42-го батальона территориальной обороны, старший сержант Сергей Похович ("Седой").

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война Донбасс боевые действия

Источник: Сегодня

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