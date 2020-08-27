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На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

27 августа, 07:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 26 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе погиб офицер ВСУ. В родном городе погибшего бойца объявили траур.

Также напомним, в Херсонской области провели проверку подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. В этот раз боевые расчеты старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для противника.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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