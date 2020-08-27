На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 26 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе погиб офицер ВСУ. В родном городе погибшего бойца объявили траур.

Также напомним, в Херсонской области провели проверку подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. В этот раз боевые расчеты старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для противника.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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