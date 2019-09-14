На Донбассе боевики пять раз нарушили "тишину"

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В течение суток субботы, 14 сентября, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности ОТГ "Север" боевики четырежды обстреляли позиции ООС: неподалеку н.п.Новолуганское с направления Доломитное – из миномета калибра 120 мм; вблизи н.п.Новотошковское с направлению н.п.Донецкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Южного с направления "Шахта им.Гагарина" – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Информации о наличии или отсутствии потерь с украинской стороны в результате обстрелов боевиков в сводке пресс-центра нет.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

12 сентября на Донбассе погиб спецназовец СБУ, 33-летний старший лейтенант Иваньков.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

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