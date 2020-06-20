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На Донбассе боевики ранили трех украинских бойцов, режим тишины нарушен 20 раз

20 июня, 21:13

Елена Вус Елена Вус

В ответ украинские защитники дали оккупантам достойный отпор

С начала суток на Донбассе ранены трое украинских защитников.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Сегодня, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Крымского. Враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник", - говорится в сообщении.

Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются.

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Ранее в результате вражеских обстрелов еще двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, стало известно, что боевики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 для обстрелов неподалеку от населенного пункта Павлополь Донецкой области.

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В окрестностях Павлополя вблизи жилых домов и позиций украинских военнослужащих обнаружены две неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Сообщается, что ракеты не сработали: ударившись о землю, боевые головки отломились. Украинские военные быстро среагировали и уничтожили ее.

Отмечается, что, "поскольку ракеты являются неуправляемыми, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта".

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"Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности", – подчеркивается в сообщении.


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Донбасс

Источник: Сегодня

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