На Донбассе боевики разворовывают российское оружие: Генштаб РФ принял меры

Оккупанты увольняют российских наемников, которые отказались сдать перед поездкой на Донбасс паспорта РФ

Фото: Сегодня

На Донбассе боевики разворовывают российское оружие: Генштаб РФ принял меры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/578/647/5c6578647ff8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/578/647/5c6578647ff8f.jpg 2019-02-15T05:10:00+02:00 Донбасс Оккупанты увольняют российских наемников, которые отказались сдать перед поездкой на Донбасс паспорта РФ

Российско-оккупационное командование начало принимать меры по пресечения воровства военного имущества в "1 и 2 армейских корпусах ДНР и ЛНР" – введены кадровые ограничения по прохождению военной службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, комиссиями высших штабов ВС РФ при работе в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" установлен рост с начала года в подчиненных подразделениях преступлений, связанных прежде всего с хищением военного имущества, оружия и боеприпасов.

"С целью снижения уровня правонарушений среди личного состава, командующим "1 и 2 АК" отдано распоряжение об отмене ранее предоставленных "военкоматам" разрешений на набор граждан, имеющих судимость. Также введен запрет повторного заключения контрактов с военнослужащими, которые были ранее уволенные с военной службы в связи с нарушениями выполнения условий контракта. Дополнительно командование оккупационных войск обязало командиров соединений и частей "1 и 2 АК" увольнять российских наемников, которые отказались сдавать военные билеты и паспорта РФ с целью сокрытия участия российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины", – говорится в сообщении разведки.

Как уже сообщалось на днях, из-за беспредела в подразделениях боевиков, Россия начала внедрять в "Л/ДНР" своих людей. В т.н. "министерствах государственной безопасности Л/ДНР" Россия заменяет местные "кадры" сотрудниками ФСБ. Это связано с разбазариванием поставляемого боевикам оружия с последующей контрабандой.

Также мы недавно писали, что боевикам "Л/ДНР" обманом продлевают контракты. Командование оккупантов придумало, как решить проблему ухода личного состава со службы. В итоге воинам "Л/ДНР" в принудительном порядке продлили срок службы на два года.

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