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На Донбассе боевики с помощью беспилотника сбросили гранату на одно из подразделений ООС

2 мая, 23:34

Елена Вус

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

В субботу, 2 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Объединенные силы продолжают принимать меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с направления населенного пункта Каштановый дважды обстреливал украинские позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, с беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

"На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

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По окрестностям Орехового враг совершил четыре обстрелы, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Потери противника уточняются.

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Напомним, что за прошлые сутки, 1 мая, российские боевики устроили 24 обстрела на Донбассе. Ранения получили трое военнослужащих.

А 30 апреля оккупанты на Донбассе 15 раз нарушили "режим тишины", за что сурово поплатились – были уничтожены три боевика.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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видео Донбасс граната ранение боевики военнослужащие обстрелы беспилотники ООС

Источник: Сегодня

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