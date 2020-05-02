На Донбассе боевики с помощью беспилотника сбросили гранату на одно из подразделений ООС

В субботу, 2 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Преступные и наглые действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Объединенные силы продолжают принимать меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с направления населенного пункта Каштановый дважды обстреливал украинские позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Кроме того, с беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.
"На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", - говорится в сообщении штаба.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.
По окрестностям Орехового враг совершил четыре обстрелы, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Потери противника уточняются.
Напомним, что за прошлые сутки, 1 мая, российские боевики устроили 24 обстрела на Донбассе. Ранения получили трое военнослужащих.
А 30 апреля оккупанты на Донбассе 15 раз нарушили "режим тишины", за что сурово поплатились – были уничтожены три боевика.
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