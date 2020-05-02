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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

2 мая, 08:38

Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 1 мая, российские боевики устроили 24 обстрела на Донбассе. Ранения получили трое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы зафиксировали:

  • неподалеку от Богдановки велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Водяного и дважды у Тарамчука враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • защитников Каменки оккупанты дважды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • защитников Старогнатовки оккупанты четыре раза обстреляли с применением гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Гнутово и Лебединского велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Невельского зафиксировано использование вражеского автоматического станкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеский огонь велся:

  • трижды оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского – они выпустили 28 мин 120-го калибра и применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие;
  • по окраинам Южного и Мироновского враг выпустил 14 мин 120-го калибра;
  • у Новотошковского дважды велся огонь из минометов 82-го калибра – 11 мин;
  • по населенному пункту Хутор Вольный боевики ударили из 82 мм минометов;
  • неподалеку Майского стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения", – рассказали в ООС.

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Не прекращали огонь боевики и сегодня, 2 мая. С начала суток на Донбассе зафиксировали девять обстрелов. Большинство из них были в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Из-за вражеского огня один украинский воин получил ранения.

Напомним, 30 апреля оккупанты на Донбассе 15 раз нарушили "режим тишины", за что сурово поплатились – были уничтожены три боевика.

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А 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ жестко ответили на за обстрел мирных жителей и гибель военного возле Золотого-4, уничтожив командирский внедорожник одного из подразделений боевиков из противотанкового ракетного комплекса.

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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