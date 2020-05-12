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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

12 мая, 07:12

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное оружие

За прошлые сутки, 11 мая, российские боевики устроили шесть обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Большинство обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку от Павлополя и Авдеевки велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Красногоровки стреляли из станковых противотанковых гранатометов;
  • по защитникам Старогнатовки ударили из вооружения боевых машин пехоты и автоматического станкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • у Крымского стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Южного ударили из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

Напомним, 10 мая оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще трое – боевые травмирования.

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О том, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков, смотрите видео:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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