На Донбассе боевики снова обстреливали украинских военных: ранен боец ВСУ

Боевики на протяжении дня шесть раз обстреливали позиции украинских военных

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook

На Донбассе боевики снова обстреливали украинских военных: ранен боец ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg 2019-02-13T18:48:00+02:00 Донбасс Боевики на протяжении дня шесть раз обстреливали позиции украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении дня 13 февраля боевики устроили шесть обстрелов украинских позиций, в том числе один раз – из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В течение текущих суток противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, один из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм в районе села Водяное, дважды – из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь, а под Авдеевкой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и из крупнокалиберных пулеметов позиции наших военных вблизи населенного пункта Новолуганское.

Также сообщается, что в ходе обстрелов один украинский боец получил ранения, а подразделения ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь, подавляя вражеские обстрелы.

Напомним, ранее ВСУ на Донбассе отработали возможное применение "Ураганов". Артиллерия пока отведена с передовой, но украинские военные тренируются наносить в случае необходимости удар по врагу. Бойцы ООС показали, как развертывается грозное вооружение.

Также на днях украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей". Бойцы ООС также отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

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