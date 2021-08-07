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На Донбассе боевики убили украинского военного: имя и фото погибшего

7 августа 2021 22:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Военнослужащий с 2020 года был на контракте в украинской армии, сам родом из Сумской области

На фронте снова потери у ВСУ

На фронте снова потери у ВСУ / Фото: Сегодня

Сегодня в результате вражеского обстрела на передовой погиб боец 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского Ярослав Семеняка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, что боец родом из Конотопского района и ему было 32 года.

"Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела с ПТУР ВОП "Пассат" в районе поселка Пески. Ярослав родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, пользователь Ольга Ястреб, которая, судя по всему, была знакома с Ярославом, опубликовала фото погибшего.

"Семеняка Ярослав Владимирович 01.10.1989 года рождения, военнослужащий 58-й бригады, 7 августа погиб. Вечная память. Низкий поклон родителям, жене. Это был действительно настоящий сын, муж, брат, друг. Это было солнышко, с приходом которого, когда он приходил в гости, все облака исчезали", – написала она.

Ярославу было всего 32. Фото: Facebook
Фото: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики обстреляли мирный дом, были пострадавшие. Под удар оккупантов попала Красногоровка.

Также напомним, что 27 июля был ровно год перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала перемирия, но даже в таких условиях потерь у ВСУ стало намного меньше. В ТКГ рассказывали, сколько погибло украинских военных за время перемирия.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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