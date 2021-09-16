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На Донбассе боевики ударили из гранатометов. Где шли бои

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 сентября, 07:48
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Боевики продолжают провоцировать украинских военных
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com/24th.brigade
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 15 сентября, они трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Где стреляли

  • Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
  • В направлении Южного вооруженные формирования РФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
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Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7 часов 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, 8 сентября боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.

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