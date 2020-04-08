На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где велся вражеский огонь

За прошлые сутки, 7 апреля, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

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дважды боевики открывали огонь вблизи Каменки – выпустили восемь мин калибра 82 мм и применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

опорные пункты у Марьинки и Авдеевки обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

по позициям у Опитного враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации устроили четыре обстрелы:

по окрестностям Новотошковского и Новозвановки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм – всего 9 мин.

оккупанты выпустили четыре мины калибра 82 мм по позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

"По прошедшие сутки, потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

А вот в рядах боевиков без потерь не обошлось – ВСУ удалось ранить одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.

Ранее мы сообщали, что 7 апреля оккупанты обстреляли из гранатомета окраины Марьинки на Донбассе. Пострадала местная жительница.

Кроме того, под обстрел боевиков на Донбасс попали даже журналисты программы "Сегодня", выходящей на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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