На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где велся вражеский огонь

За прошлые сутки, 7 апреля, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"В течение 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:
- дважды боевики открывали огонь вблизи Каменки – выпустили восемь мин калибра 82 мм и применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- опорные пункты у Марьинки и Авдеевки обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- по позициям у Опитного враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации устроили четыре обстрелы:
- по окрестностям Новотошковского и Новозвановки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм – всего 9 мин.
- оккупанты выпустили четыре мины калибра 82 мм по позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.
"По прошедшие сутки, потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.
А вот в рядах боевиков без потерь не обошлось – ВСУ удалось ранить одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.
Ранее мы сообщали, что 7 апреля оккупанты обстреляли из гранатомета окраины Марьинки на Донбассе. Пострадала местная жительница.
Кроме того, под обстрел боевиков на Донбасс попали даже журналисты программы "Сегодня", выходящей на телеканале "Украина".
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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