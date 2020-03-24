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На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: в рядах ВСУ потери

24 марта, 07:09

Тина Наринецкая

Враг усилил обстрелы по украинским позициям

За прошлые сутки, 23 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела:

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  • вблизи Авдеевки ударили из стрелкового оружия;
  • рядом с Водяным стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Красногоровки велся огонь из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы четыре обстрела:

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  • трижды вблизи Новотошковского стреляли из минометов калибра 120 мм – 6 мин, из 82-мм минометов – 33 мины;
  • в районе населенного пункта Шумы велся огонь из противотанкового ракетного комплекса.

"Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 22 марта боевики три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Отметим, что враг не остается безнаказанным – только за последнюю неделю на Донбассе уничтожены более 10 боевиков и два десятка ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

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