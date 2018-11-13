На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

За минувшие сутки, 12 ноября, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ситуация в районе проведения операции была полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное. В частности, из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли опорные пункты вблизи Троицкого и хутора Вольный, что на Попаснянском направлении.

"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение. По данным разведки, в течение 12 ноября, одного из оккупантов было уничтожено, еще двое – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, на протяжении 11 ноября на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов боевиками позиций украинских военных. При этом в рядах наших бойцов обошлось без потерь.

А 10 ноября на Донбассе двое бойцов ВСУ погибли и двое получили ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, заложенном боевиками.