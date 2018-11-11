Оккупанты на Донбассе за день трижды нарушили "тишину"

Сегодня, 18:16

Боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Водяное

Боевики на Донбассе. Фото: архив
Боевики на Донбассе. Фото: архив

В течение текущих суток, 11 ноября, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Водяное.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

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Как сообщалось, на протяжении минувших суток, 10 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 10 вражеских обстрелов, три из них велись с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Напомним, что сутками ранее, 9 ноября, на Донбассе также погибли двое военнослужащих.

А 8 ноября на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов, в том числе четыре раза – из крупнокалиберного оружия. Тогда были ранены двое украинских военных
Донбасс, боевики, ООС

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"Сегодня"

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