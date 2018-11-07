На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Ранения получил украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

"Противник 10 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с вооружения, запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь. В частности, на Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка российские наемники применял минометы калибра 82 мм.

"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, 6 ноября, 2-х оккупантов было уничтожено, еще 2 – получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 5 ноября боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения, но получили ответный огонь.

А 4 ноября пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 13 из них – из запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий один украинский военный погиб, четверо ранены.