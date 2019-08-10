На Донбассе боевики усиленно готовят артиллерию

/ Фото: Минобороны РФ

Пока на Донбассе перемирие – боевики усиливаются. Противник оборудует артиллерийские огневые позиции и готовит корректировщиков огня. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Так, командование российских оккупационных войск удерживает в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

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В частности, оккупантами оборудуются дополнительные огневые позиции для артиллерии, в т.ч. с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения. При этом, с указанной целью противником используются как территории предприятий, так и придомовые территории временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

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В то же время российское оккупационное командование осуществляет активную подготовку этих артиллерийских и минометных подразделений "1 и 2 АК", в т.ч. за счет увеличения интенсивности учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток. Также в соединениях и частях оккупационных войск с 5 августа начаты сборы с корректировщиками артиллерийского огня.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях наблюдатели ОБСЕ засекли скопление техники боевиков на Донбассе. Противник на фронте продолжает нарушать Минские договоренности и перебросил тяжелую технику. Были замечены танки, "Грады", артиллерия.

А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:

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