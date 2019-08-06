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Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, ранен боец ВСУ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1 2019-08-06T07:11:00+03:00 Донбасс Военнослужащий получил ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

За минувшие сутки, 5 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий получил ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг ударил из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил вблизи Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили стрелковое оружие неподалеку Южного.

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"За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", – рассказали в пресс-центре.

Как сообщалось, 4 августа враг шесть раз применил запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.

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