Ситуация в ООС: боевики не прекращают обстрелы, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки, 5 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий получил ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в пресс-центре ООС.
"5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг ударил из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил вблизи Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили стрелковое оружие неподалеку Южного.
"За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", – рассказали в пресс-центре.
Как сообщалось, 4 августа враг шесть раз применил запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 мм.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.
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