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Десятки танков, "Градов" и артиллерии: ОБСЕ засекла скопление техники боевиков

Сегодня, 17:43

Противник на фронте продолжает нарушать Минские договоренности и перебросил тяжелую технику

/ Фото: Минобороны РФ

Десятки танков, "Градов" и артиллерии: ОБСЕ засекла скопление техники боевиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Донбасс Противник на фронте продолжает нарушать Минские договоренности и перебросил тяжелую технику

Наблюдатели ОБСЕ снова заметили на Донбассе огромное количество танков и артиллерии боевиков. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на отчет мониторинговой миссии.

Военные отмечают, что противник и дальше продолжает игнорировать и грубо нарушать определенные Минским договоренностям линии отвода тяжелого вооружения.

"29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный, наблюдатели миссии зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", – говорится в сообщении. Речь идет о технике, которая пересекла запрещенную линию отвода вооружений.

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Кроме того, на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано 49 единиц вооружения, расположенного за линией отвода, но за пределами определенных мест хранения.

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"26 июля, недалеко от населенного пункта Мирное, БПЛА СММ зафиксировал 20 танков T-72 и Т-64, 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", восемь самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", шесть противотанковых пушек МТ-12 "Рапира "и три миномета 2Б11"Сани", – добавили в СЦКК.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения, однако боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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Источник: Сегодня

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