Противник на фронте продолжает нарушать Минские договоренности и перебросил тяжелую технику

/ Фото: Минобороны РФ

Десятки танков, "Градов" и артиллерии: ОБСЕ засекла скопление техники боевиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F 2019-07-31T17:43:13+03:00 Донбасс Противник на фронте продолжает нарушать Минские договоренности и перебросил тяжелую технику

Наблюдатели ОБСЕ снова заметили на Донбассе огромное количество танков и артиллерии боевиков. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на отчет мониторинговой миссии.

Военные отмечают, что противник и дальше продолжает игнорировать и грубо нарушать определенные Минским договоренностям линии отвода тяжелого вооружения.

"29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный, наблюдатели миссии зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", – говорится в сообщении. Речь идет о технике, которая пересекла запрещенную линию отвода вооружений.

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Кроме того, на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано 49 единиц вооружения, расположенного за линией отвода, но за пределами определенных мест хранения.

"26 июля, недалеко от населенного пункта Мирное, БПЛА СММ зафиксировал 20 танков T-72 и Т-64, 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", восемь самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", шесть противотанковых пушек МТ-12 "Рапира "и три миномета 2Б11"Сани", – добавили в СЦКК.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения, однако боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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