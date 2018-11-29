На Донбассе боевики усилили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:37

В ходе боевых действий ранения получили двое украинских военнослужащих

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

На Донбассе на минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово. В частности, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Свободного и Гнутово. Опорные пункты наших войск у Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию из 120 мм минометов.

"В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 28 ноября, четыре боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще один – ранен", – рассказали в ООС.

Напомним, 27 ноября на Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружения. Российские наемники понесли потери.

А 26 ноября боевики 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.
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