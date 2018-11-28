Ситуация на Донбассе: боевики продолжили обстрелы и понесли потери

На Донбассе пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружения. Российские наемники понесли потери, сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское. В частности, из минометов калибра 82 мм российские наемники вели огонь по позициям вблизи Водяного.

"В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. По данным разведки, за минувшие сутки одного российского оккупанта было уничтожено", – рассказали в ООС.

Напомним, 26 ноября боевики 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.

А 25 ноября ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил запрещенное "Минском" вооружение.