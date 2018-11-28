Ситуация на Донбассе: боевики продолжили обстрелы и понесли потери

Сегодня, 07:37

Российские наемники применили запрещенное вооружение

Фото: AFP
Фото: AFP

На Донбассе пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружения. Российские наемники понесли потери, сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское. В частности, из минометов калибра 82 мм российские наемники вели огонь по позициям вблизи Водяного.

"В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. По данным разведки, за минувшие сутки одного российского оккупанта было уничтожено", – рассказали в ООС.

Напомним, 26 ноября боевики 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.

А 25 ноября ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил запрещенное "Минском" вооружение.
Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация на Донбассе: боевики продолжили обстрелы и понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Подразделения и воинские части ООС привели в полную боевую готовность

Вчера, 10:46

Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет

Донбасс

Фото: "Сегодня"

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Вчера, 07:25

В ходе боевых действий легкие ранения получили двое украинских военнослужащих
Загрузка...

Донбасс

Фото: AFP

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери

25 Ноября, 07:24

Боевики получили "ответку" от украинской армии

Донбасс

Боевики на Донбассе девять раз нарушили "тишину": ранены двое украинских бойцов

25 Ноября, 19:47

Противник пять раз применил запрещенное "Минском" вооружение
Загрузка...