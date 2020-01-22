Боевики притихли: что известно о ситуации на Донбассе

За прошлые сутки противник всего три раза обстреливал позиции ВСУ

Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ

Во вторник, 22 января, местные боевики, российские наемники и кадровые военные РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "Минском" 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Два обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

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недалеко от населенного пункта Красногоровка – из стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел наших позиций произошел недалеко от населенного пункта Зайцево, расположенного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник применил минометы калибра 82-мм – 4 мины, станковый противотанковый гранатомет – 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие

Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 20 января, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе: один военнослужащий погиб, второй – ранен .

Также напомним, 19 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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