На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 17 марта, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

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дважды вблизи Павлополя стреляли из 82-мм минометов – 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Березовое велся огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки ударили из минометов калибра 120 мм – 18 мин;

неподалеку Широкина оккупанты применили 82-мм минометы – 5 мин;

рядом со Славным стреляли из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил четыре обстрела:

дважды в районе Новолуганского стреляли из 82-мм минометов – 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;

рядом с Ореховым велся огонь из минометов калибра 82 мм – 5 мин;

неподалеку от Новотошковского ударили из 82-мм минометов – 15 мин.

Кроме этого, враг дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское. Огонь велся из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 16 марта оккупанты устроили семь обстрелов украинских позиций на Донбассе. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – один военнослужащий получил ранения.

А 15 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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