Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)

Боевики т.наз. "Л/ДНР" постоянно нарушают Минские договоренности по Донбассу и обстреливают позиции бойцов операции Объединенных сил. Поэтому украинским военным пришлось подавить огневую точку противника.
Об этом харьковский волонтер Роман Доник сообщает на своей странице в Fаcebok.
По его словам, оккупанты настолько обнаглели, что подогнали в лесополосу БМП, которая вела огонь по нашим позициям. Неустановленные "ландшафтные дизайнеры" нанесли ответный удар.
"Вот тут терпение и лопнуло. После адекватного ответа, ночью БМП противника оттащили на буксире. Что там с ней не ясно, но сама не едет", – пишет волонтер. К сожалению, он не уточнил, когда и на каком участке фронта это произошло.
Напомним, по данным штаба ООС, в феврале 2020 года украинские военные на Донбассе уничтожили 38 боевиков, еще 44 получили ранения , контузии и боевые травмы. Кроме того, бойцы ВСУ смогли уничтожить пять единиц вооружения военной техники оккупантов, в том числе одну станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что волонтер Роман Доник сообщал: бойцы 93-й бригады ВСУ уничтожили противотанковой ракетой УАЗик с боевиками .
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