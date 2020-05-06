На Донбассе боевики устроили 15 обстрелов: в рядах ВСУ – потери

/ Фото: Минобороны Украины

За прошлые сутки, 5 мая, российские боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирования, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы зафиксировали:

из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по позициям неподалеку Невельского;

по окрестностям Богдановки стреляли дважды – вечером оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а с наступлением темноты выпустили 14 мин 82-го калибра;

у Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки, дважды неподалеку Авдеевки противник стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

у Орехово российские дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия;

по защитникам Крымского ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Южного враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один – боевое травмирования", – рассказали в ООС.

Без "ответки" ВСУ боевиков не оставили – по данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили не менее двух российских оккупантов.

Ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

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Также мы рассказывали, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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