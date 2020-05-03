На Донбассе боевики устроили шесть обстрелов: трое бойцов ВСУ получили ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 3 мая оккупанты устроили шесть обстрелов, в результате которых трое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.
Как сообщили в штабе ООС, противник вел огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции в районе Широкино и Пищевика.
В районе Богдановки оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- по защитникам Орехово боевики стреляли из минометов 82 калибра;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.
"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После применения нашими подразделениями штатного вооружения враг прекратил дальнейшие провокации", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель – за предыдущий месяц местные боевики так называемых "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.
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