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На Донбассе боевики устроили шесть обстрелов: трое бойцов ВСУ получили ранения

3 мая, 19:03

Руслан Ровик

На провокации боевиков украинские воины давали жесткий адекватный ответ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 3 мая оккупанты устроили шесть обстрелов, в результате которых трое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, противник вел огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции в районе Широкино и Пищевика.

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В районе Богдановки оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- по защитникам Орехово боевики стреляли из минометов 82 калибра;

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- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После применения нашими подразделениями штатного вооружения враг прекратил дальнейшие провокации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель – за предыдущий месяц местные боевики так называемых "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

Смотрите также видео, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс потери обстрелы потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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