ВСУ и боевики понесли потери: подробности боев на Донбассе

Боевики продолжают обстрелы на Донбассе. За прошедшие сутки противник 23 раза нарушил режим прекращения огня, обстреляв наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате украинская армия понесла потери, но не осталась в долгу. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил несколько атак:
- трижды обстрелял наши позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
- вблизи Богдановки враг вел огонь из минометов 82-го калибра – 15 мин, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- с беспилотника боевики сбросили гранту ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово;
- неподалеку Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", – сообщили в ООС.
Ситуация в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- российские наемники пять раз вели огонь по позициям ВСУ вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра;
- по окрестностям Орехово враг совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- по населенному пункту Крымское оккупанты вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- защитников Новоалександровки боевики обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Наши воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили", – заявили в штабе.
На днях офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель. За предыдущий месяц местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.
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