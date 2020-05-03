ВСУ и боевики понесли потери: подробности боев на Донбассе

Противник совсем озверел в последнее время, выпустив десятки мин по позициям украинской армии

Боевики продолжают обстрелы на Донбассе. За прошедшие сутки противник 23 раза нарушил режим прекращения огня, обстреляв наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате украинская армия понесла потери, но не осталась в долгу. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил несколько атак:

трижды обстрелял наши позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

вблизи Богдановки враг вел огонь из минометов 82-го калибра – 15 мин, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

с беспилотника боевики сбросили гранту ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово;

над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово; неподалеку Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", – сообщили в ООС.

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Ситуация в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

российские наемники пять раз вели огонь по позициям ВСУ вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра;

по окрестностям Орехово враг совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

по населенному пункту Крымское оккупанты вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

защитников Новоалександровки боевики обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Наши воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили", – заявили в штабе.

На днях офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель. За предыдущий месяц местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

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Смотрите также видео, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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