На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Оккупанты с начала суток успели устроить 10 обстрелов

На Донбассе с начала сегодняшних суток, 10 апреля, боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – ранен боец, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил четыре обстрела:

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вблизи Опытного, Красногоровки и Авдеевки оккупанты ударили из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано шесть обстрелов:

В тренде Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

неподалеку от Новозвановки враг выпустил 13 мин 120-го калибра;;

защитников Новоалександровки дважды обстреляли из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин;

по окрестностям Орехово боевики выпустили восемь мин 120-го и десять – 82-го калибра, также велся огонь из гранатометов различных систем;

из минометов калибра 82 мм ударили по позициям у Новотошковского – было выпущено восемь мин;

возле Крымского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Сегодня, в результате вражеских обстрелов, получил ранения один из военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, 9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации и подконтрольные им боевики совершили на Донбассе 21 обстрел. ВСУ понесли потери – один боец погиб и еще двое были ранены.

Также сообщалось, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей увеличилось число тех, кто считает Россию стороной конфликта в Украине.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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