На Донбассе оккупанты устроили семь обстрелов: ранены трое украинских бойцов

Боевики вели огонь из артиллерии, минометов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 11 апреля оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции.

В результате были ранены трое украинских военных, сообщили в штабе ООС.

"С начала суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов:

- дважды по позициям возле Новотошковского враг выпустил четыре артиллерийских снаряда 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

- из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял украинские позиции рядом с Новозвановкой.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинских военных в районе Славного и Широкино.

В штабе напомнили, что "во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются".

Напомним, 10 апреля боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – был ранен боец.

9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации и подконтрольные им боевики совершили на Донбассе 21 обстрел. ВСУ понесли потери – один боец погиб и еще двое были ранены.

Также сообщалось, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей увеличилось число тех, кто считает Россию стороной конфликта в Украине.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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