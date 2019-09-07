На Донбассе неизвестные подожгли флаги Украины

Синие и желтые ленты висят на стеле и символизируют флаги Украины

фото: Вільне радіо

В Донецкой области неизвестные подожгли украинские флаги у здания горсовета города Бахмут. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября. Об этом сообщает Вільне радіо.

Синие и желтые ленты находятся на стеле, символизируя флаги Украины. Утром 6 сентября работники горсовета заметили, что на стеле тлели несколько таких лент.

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В полиции и горсовете отметили, что эти ленты не считаются государственной символикой. Поэтому инцидент не подпадает под статью уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами".

Однако правоохранители пообещали, что все равно будут искать поджигателя.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Новограде-Волынском на кладбище вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами. Всего повредили 16 памятников, три из них – на местах захоронений воинов АТО.

Кроме этого, в аннексированном Севастополе оккупанты открыли уголовное дело за надругательство над российскими флагами. Неизвестные сорвали флаги на остановке, а потом выбросили их и выбросили на проезжую часть. Позже местные "полицейские" открыли уголовное дело, а в ходе предварительного расследования определили "подозреваемых".





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