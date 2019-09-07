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На Донбассе неизвестные подожгли флаги Украины

7 сентября, 10:29

Синие и желтые ленты висят на стеле и символизируют флаги Украины

фото: Вільне радіо

фото: Вільне радіо

В Донецкой области неизвестные подожгли украинские флаги у здания горсовета города Бахмут. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября. Об этом сообщает Вільне радіо.

Синие и желтые ленты находятся на стеле, символизируя флаги Украины. Утром 6 сентября работники горсовета заметили, что на стеле тлели несколько таких лент.

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В полиции и горсовете отметили, что эти ленты не считаются государственной символикой. Поэтому инцидент не подпадает под статью уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами".

Однако правоохранители пообещали, что все равно будут искать поджигателя.

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Фото: "Сегодня"

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Новограде-Волынском на кладбище вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами. Всего повредили 16 памятников, три из них – на местах захоронений воинов АТО.

Кроме этого, в аннексированном Севастополе оккупанты открыли уголовное дело за надругательство над российскими флагами. Неизвестные сорвали флаги на остановке, а потом выбросили их и выбросили на проезжую часть. Позже местные "полицейские" открыли уголовное дело, а в ходе предварительного расследования определили "подозреваемых".


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Донбасс сожгли флаг украины надругательство украинская символика

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