На Донбассе боевики выпустили по мирным жителям неуправляемую авиаракету

Следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях зафиксирован очередной факт вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



"В ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 представителями террористической организации "ДНР", действующих под контролем Российской Федерации, осуществлен ракетный обстрел с. Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население, из запрещенного оружия", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящийся на вооружении РФ.

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Фото: facebook.com/pg/don.gp.gov.ua

Найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства, которое открыто по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Очередной факт вооруженной агрессии РФ задокументирован, в дальнейшем собранные доказательства через Офис генерального прокурора будут переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, за прошлые сутки, 3 мая, российские боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения и трое – боевые травмы.

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А днем ранее боевики с помощью беспилотника сбросили гранату на одно из подразделений ООС.

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