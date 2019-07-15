На Донбассе бойцы устроили "день радио" прямо на передовой

В зоне ООС отметили День украинского военного радио

Бойцы вышли в прямой эфир прямо из окопов на передовой. Фото: Сегодня

Украинские бойцы Объединенных сил на Донбассе отметили День радио – к воинам на передовую приехали представители военной радиостанции и пригласили их из окопов выйти в прямой эфир.

Военная палатка, микрофон и минимум аппаратуры – так работает армейское радио на фронте. Утром Владимир был на позиции с автоматом в руках, а потом приехал на прямой радиоэфир.

"Надо, чтобы люди знали, что мы где-то есть, чтобы достучаться до кого-то", – говорит военнослужащий Владимир.

"Армия ФМ" – радио, где о военных буднях рассказывают тем, кто живет на мирной территории. Волны покрывают всю линию фронта и доходят даже до оккупированных территорий.

"Это голос военного, который рассказывает свою историю: почему он не побоялся, почему он пошел служить, почему сегодня он здесь и кого, собственно, он защищает. Я считаю, что это мощный информационный инструмент", – отметила начальник центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины Яна Холодная.

Поэтому боевики пытаются глушить сигнал, но тщетно.

"Действительно, они пытаются как-то глушить наши передатчики, но у них не получается", – говорит музыкальный редактор радиостанции Виктор Смирнов.

На передовой бойцы ловят армейские волны на телефоны. Военные говорят: для них "Армия ФМ" – как глоток свежего информационного воздуха.

"Музыка тут такая патриотическая, заряжает позитивом и духом. Гораздо приятнее слушать нашу украинскую современную музыку, чем то, что рекомендуют нам те, кто стоит с той стороны посадки", – рассказывает один из бойцов.

И если в радиоэфире украинские волны понемногу вытесняют российские, то телевизор в прифронтовых городах до сих пор принадлежит оккупантам. У жительницы Марьинки Алины антенна ловит 38 каналов. Среди них нет ни одного украинского.

"Иногда российские каналы пускают какой-то фейк: взрыв, мол, был там-то и там-то, что-то взорвалось. А мы понимаем, что у нас тишина полная в это время", – говорит жительница Марьинки Алина Коссе.

Но вместе с украинской пехотой, которая продвигается окопами в оккупированный Донецк, серую зону понемногу отвоевывает и украинское слово.

Напомним, что недавно новости "Сегодня" сообщали, что ВСУ заняли новые позиции в районе Марьинки и вплотную подошли к Донецку.

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