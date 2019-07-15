На линии разграничения на Донбассе завелась саранча: видео
Из-за уничтожения местного рыбхоза пруды превратились в болота
В Станично-Луганском районе начала размножаться саранча. Об этом рассказали в пресс-службе райгосадминистрации.
По информации ведомства, в 2014 году боевики Донбасса разграбили и уничтожили оборудование местного рыбхоза. Из-за этого искусственные пруды пересохли и превратились в болота. Как следствие — появилось много саранчи.
В Станично-Луганской РГА провели заседание комиссии по ЧС и ТЭБ. Сейчас решается вопрос о борьбе с нашествием вредных насекомых.
Уничтожение саранчи осложняется тем, что территория не исследована и не разминирована.
"Непосредственная близость прудов к линии разграничения делает невозможным применение авиации для химического уничтожения саранчи", — сказано в сообщении.
Напомним, новости Сегодня сообщали, что сейчас в Украине нашествие насекомых. Мелкие насекомые могут нанести большой вред человеку – врачи рассказали, как себя обезопасить. Усиленная активность насекомых и их количество существенно увеличились из-за климатических условий, которые в Украине сильно изменились.
Кроме того, в Украине определили ТОП-3 больно жалящих насекомых. Пчелы и осы в этот список не попали, большую угрозу представляют другие виды.
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