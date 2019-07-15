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На линии разграничения на Донбассе завелась саранча: видео

15 июля, 15:23

Из-за уничтожения местного рыбхоза пруды превратились в болота

Фото: Pixabay

В Станично-Луганском районе начала размножаться саранча. Об этом рассказали в пресс-службе райгосадминистрации.

По информации ведомства, в 2014 году боевики Донбасса разграбили и уничтожили оборудование местного рыбхоза. Из-за этого искусственные пруды пересохли и превратились в болота. Как следствие — появилось много саранчи.

В Станично-Луганской РГА провели заседание комиссии по ЧС и ТЭБ. Сейчас решается вопрос о борьбе с нашествием вредных насекомых.

Уничтожение саранчи осложняется тем, что территория не исследована и не разминирована.

"Непосредственная близость прудов к линии разграничения делает невозможным применение авиации для химического уничтожения саранчи", — сказано в сообщении.

Напомним, новости Сегодня сообщали, что сейчас в Украине нашествие насекомых. Мелкие насекомые могут нанести большой вред человеку – врачи рассказали, как себя обезопасить. Усиленная активность насекомых и их количество существенно увеличились из-за климатических условий, которые в Украине сильно изменились.


Кроме того, в Украине определили ТОП-3 больно жалящих насекомых. Пчелы и осы в этот список не попали, большую угрозу представляют другие виды.


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Тег Донбасс, насекомые, саранча, болото, Станица Луганская

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