На Донбассе бойцы ВСУ понесли потери: один военный погиб, еще двое ранены

Боевики на Донбассе устроили восемь обстрелов, в том числе пять раз – из тяжелых вооружений

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе бойцы ВСУ понесли потери: один военный погиб, еще двое ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3d4/862/5c63d4862484e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3d4/862/5c63d4862484e.jpg 2019-02-15T19:22:10+02:00 Донбасс Боевики на Донбассе устроили восемь обстрелов, в том числе пять раз - из тяжелых вооружений

С начала суток 15 февраля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили восемь обстрелов украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В течение нынешних суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск восемь раз, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, под обстрелами оккупантов оказались позиции наших защитников в районе Марьинки из противотанкового ракетного комплекса, а под Каменкой из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинских защитников шесть раз. Под огонь минометов калибра 120 мм попали украинские защитники в районе Новоалександровки, из минометов калибра 82 мм – позиции возле Нижнего, поселка Золотое-1 и хутора Вольного.

Из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 оккупанты вели огонь возле поселка Золотое-4, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Попасной.

Отмечается, что подразделения, которые обороняются, в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери оккупантов уточняются.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - информируют в штабе.

Стоит напомнить, что в последнее время бойцы ВСУ регулярно уничтожают вражеские позиции либо технику. Так, на днях было опубликовано видео уничтожения боевиков, когда бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также сообщалось, что украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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