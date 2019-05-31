На Донбассе доцент одного из вузов выписал себе премий на 165 тысяч гривен

Чиновнику объявили о подозрении, идет расследование

На Донбассе разоблачили доцента, который выписывал себе незаконные премии. Фото: пресс-служба прокуратуры

В Донецкой области доцента одного из вузов заподозрили в том, что он незаконно выписал себе премий на сумму в более чем 165 тысяч гривен.

"Установлено, что в течение 2017-2018 годов 45-летний чиновник, будучи доцентом кафедры и исполняющим обязанности ректора, безосновательно, без наличия соответствующих оснований, выдавал бухгалтерии приказы о собственном премировании", – говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением". В настоящее время ведется досудебное расследование уголовного производства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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