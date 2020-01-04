На Донбассе двое украинских бойцов подорвались на неизвестной взрывчатке

На протяжении дня оккупанты устроили один обстрел украинских позиций

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 4 января оккупанты устроили обстрел украинских позиций. При этом двое бойцов Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в штабе ООС.

"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", – говорится сообщении штаба.

Кроме того, военные заявили, что вражеский обстрел велся из станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – отметили в штабе ООС.

Ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки, 3 января, было зафиксировано три вражеских обстрела. К счастью, в рядах ВСУ обошлось без потерь.

Напомним, 2 января боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что в течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений, полученных на передовой, погибли сразу или скончались позже 188 украинских военных-участников операции Объединенных сил.

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