Потери украинских военных на Донбассе: офицер ВСУ назвал число погибших в 2019 году

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

В течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений, полученных на передовой, погибли сразу или скончались позже 188 украинских военных-участников операции Объединенных сил.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает в своем Telegram-канале.

Он опубликовал карту областей Украины, на которой указано число уроженцев регионов, погибших в прошлом году на Донбассе.

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"Посмотрите на карту. По количеству солдат ВСУ, погибших в этом году, первые места у Донецкой и Днепропетровской области. То есть, россияне убивают в Украине не каких "западенцев" и потомков Бандеры, а прежде всего якобы братских русскоязычных жителей восточной Украины", – заметил офицер.

Он также призвал не манипулировать числом жертв, не привязывать их к политике и не обвинять пресс-центр ОС в сокрытии смертей в армии.

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Напомним, особо тяжелые потери украинская армия понесла 6 августа у Павлополя. Там погибли четыре бойца 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. Боевики т.н. "ДНР" накрыли их 82мм минами, переделанными для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета.

Также сообщалось о смерти командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева. 12 ноября он получил тяжелые ранения в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. 19 ноября он скончался в Харьковском госпитале .

Кроме того, сообщалось о смерти двоих подполковников спецназа СБУ "Альфа" – Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева – погибших при выполнении спецзадания в "серой зоне". Изначально они не вошли в сводки штаба ООС о потерях, поскольку их операция на линии соприкосновения была секретной. Позже стало известно об их гибели 30 ноября – 1 декабря. Они оба получили очередное воинское звание полковника и представлены к званию Героя Украины (посмертно). При этом тело Каплунова боевики т.наз. "ДНР" отдали только через неделю после его гибели.

Напомним, украинские военные также рассказали о потерях боевиков на Донбассе в прошлом году.

Так, по данным военной разведки, противник в 2019-м потерял: безвозвратно – 619 человек; ранеными и травмированными – 939; вооружения и военной техники – 110 единиц.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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