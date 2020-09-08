Українська
$ 27,75
32,81
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Донбасса

На Донбассе двое украинских военных подорвались на мине

8 сентября, 14:13

Руслан Ровик Руслан Ровик

Раненые были эвакуированы

В зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области 8 сентября двое украинских военнослужащих подорвались на мине.

Как сообщили в командовании оперативно-тактической группировки "Восток", взорвалась противопехотная осколочная мина.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Напомним, 6 сентября, на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовик ВСУ. Через несколько часов скончался один бойцов, раненых в результате подрыва. Как сообщили в штабе ООС, причиной смерти стали ожоги, полученные им после взрыва.

Ранее возле села Причепиловка в Новоайдарском районе Луганской области от пули снайпера погиб Тарас Кубийович, боец 14-й ОМБр ВСУ.

Также мы сообщали, что 6 сентября на Донбассе нашли мертвыми двух бойцов ВСУ, которые пропали во время тушения лесного пожара.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Донбасс военные подорвались подрыв ООС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук указал, кто стоял за назначением Фокина
Кравчук указал, кто стоял за назначением ФокинаПолитика
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз Пушилина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз ПушилинаПолитика
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГ
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГДонбасс
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять