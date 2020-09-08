На Донбассе двое украинских военных подорвались на мине

В зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области 8 сентября двое украинских военнослужащих подорвались на мине.

Как сообщили в командовании оперативно-тактической группировки "Восток", взорвалась противопехотная осколочная мина.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Напомним, 6 сентября, на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовик ВСУ. Через несколько часов скончался один бойцов, раненых в результате подрыва. Как сообщили в штабе ООС, причиной смерти стали ожоги, полученные им после взрыва.

Ранее возле села Причепиловка в Новоайдарском районе Луганской области от пули снайпера погиб Тарас Кубийович, боец 14-й ОМБр ВСУ.

Также мы сообщали, что 6 сентября на Донбассе нашли мертвыми двух бойцов ВСУ, которые пропали во время тушения лесного пожара.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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