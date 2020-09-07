Українська
$ 27,73
32,86
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Стало известно имя военного, погибшего в воскресенье на Донбассе

7 сентября, 03:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Боевики 6 сентября дважды нарушили перемирие

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в воскресенье, 6 сентября, погиб житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович. Об этом сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк в Facebook.

Реклама

"Сегодня погиб житель села Ольховка Городенковского района Кубийович Тарас. ОО "Городенковское районное объединение участников АТО" выражает соболезнования семье погибшего", – написал Човганюк.

Он добавил, что погибший военный "неоднократно призывался на военную службу".

Ранее мы сообщали, что 6 сентября на Донбассе боевики дважды за день обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. В результате второго обстрела вечером в воскресенье возле Причепиловки в Луганской области погиб украинский военный.

В тренде
Прокурор Хмельницкой области умер от COVID

Во время первого прицельный обстрела украинских позиций днем 6 сентября был ранен украинский военный.

Реклама

В штабе ООС заявили, что вооруженные формирования РФ направленно идут на срыв договоренностей и сегодняшний обстрел доказывает, что они не хотят достичь мира.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики погибшие обстрелы нарушение перемирия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук указал, кто стоял за назначением Фокина
Кравчук указал, кто стоял за назначением ФокинаПолитика
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз Пушилина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз ПушилинаПолитика
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГ
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГДонбасс
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять