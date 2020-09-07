Стало известно имя военного, погибшего в воскресенье на Донбассе

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в воскресенье, 6 сентября, погиб житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович. Об этом сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк в Facebook.

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"Сегодня погиб житель села Ольховка Городенковского района Кубийович Тарас. ОО "Городенковское районное объединение участников АТО" выражает соболезнования семье погибшего", – написал Човганюк.

Он добавил, что погибший военный "неоднократно призывался на военную службу".

Ранее мы сообщали, что 6 сентября на Донбассе боевики дважды за день обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. В результате второго обстрела вечером в воскресенье возле Причепиловки в Луганской области погиб украинский военный.

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Во время первого прицельный обстрела украинских позиций днем 6 сентября был ранен украинский военный.

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В штабе ООС заявили, что вооруженные формирования РФ направленно идут на срыв договоренностей и сегодняшний обстрел доказывает, что они не хотят достичь мира.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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