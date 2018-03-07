На Донбассе иномарка и фура устроили смертельное ДТП

Сегодня, 14:59

В результате аварии погибли два человека

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

В Доброполье фура и иномарка устроили смертельно ДТП. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, авария произошла 6 марта.

"Правоохранители, которые немедленно прибыли на место, выяснили, что водитель автомобиля "Ниссан" не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "Даф". От удара 32-летний водитель и 44-летний пассажир легковушки получили травмы несовместимые с жизнью и скончались до прибытия бригады скорой помощи", – рассказали правоохранители.

Всего в Донецкой области за минувшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли, еще двое – получили телесные повреждения.

Ранее вблизи пгт Глеваха автомобиль "Нива", нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом "MERCEDES Sprinter". В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Также пострадали 9 детей 11-12 лет, их госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее микроавтобус, перевозивший военнослужащих, столкнулся с легковым автомобилем возле автомобильной развязки на выезде из Киева в сторону Вышгорода.

10 февраля на Ирпенской трассе под Киевом произошла страшная авария, в которой два человека погибли на месте, еще трое оказались в реанимации.
авария, ДТП, Доброполье, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе иномарка и фура устроили смертельное ДТП". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве заплаканный мужчина бросился под авто и погиб

Сегодня, 11:43

Свидетель трагедии рассказал, что мужчина был сильно пьян  

Происшествия

Фото: Pixabay

ДТП под Киевом привело к гигантской пробке

Сегодня, 10:24

По предварительной информации, столкнулись легковушка и фура
Загрузка...

Другие регионы

Казимиров в ночном клубе. Фото: news.pn

"Серийный нарушитель" без прав снова попался в Николаеве

Сегодня, 03:32

В свои 27 лет он стал виновником уже двух десятков аварий, в том числе одной со смертельным исходом

Другие регионы

Под Кременчугом автобус попал в ДТП, есть жертвы

Сегодня, 00:20

На месте происшествия от полученных травм умер 21-летний пассажир Renault  

Транспорт

Пробки в Киеве. Скриншот

Киев парализовали 10-балльные пробки

Вчера, 19:54

От Шулявки до Северного моста на авто можно добраться только за 2 часа

Запад

Житель Закарпатья протаранил дерево: содержание алкоголя превышало норму в 12 раз

Вчера, 17:39

Алкотестер "Драгер" в присутствии двух свидетелей показал результат - 2,42 промилле

Происшествия

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве перевернулся военный броневик

Вчера, 17:08

Данные о пострадавших уточняются

Происшествия

ДТП с авто из кортежа. Фото: "Главком"

ДТП с кортежем в Киеве: Порошенко сожалеет о случившемся

Вчера, 14:48

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал инцидент в центре столицы  
Загрузка...