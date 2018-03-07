На Донбассе иномарка и фура устроили смертельное ДТП

В Доброполье фура и иномарка устроили смертельно ДТП. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, авария произошла 6 марта.

"Правоохранители, которые немедленно прибыли на место, выяснили, что водитель автомобиля "Ниссан" не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "Даф". От удара 32-летний водитель и 44-летний пассажир легковушки получили травмы несовместимые с жизнью и скончались до прибытия бригады скорой помощи", – рассказали правоохранители.

Всего в Донецкой области за минувшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли, еще двое – получили телесные повреждения.

Ранее вблизи пгт Глеваха автомобиль "Нива", нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом "MERCEDES Sprinter". В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Также пострадали 9 детей 11-12 лет, их госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее микроавтобус, перевозивший военнослужащих, столкнулся с легковым автомобилем возле автомобильной развязки на выезде из Киева в сторону Вышгорода.

10 февраля на Ирпенской трассе под Киевом произошла страшная авария, в которой два человека погибли на месте, еще трое оказались в реанимации.