Житель Закарпатья протаранил дерево: содержание алкоголя превышало норму в 12 раз

Сегодня, 17:39

Алкотестер "Драгер" в присутствии двух свидетелей показал результат – 2,42 промилле


На месте аварии. Фото: патрульная полиция

На месте аварии. Фото: патрульная полиция

На месте аварии. Фото: патрульная полиция

В Ужгороде Закарпатской области произошло ДТП, в ходе которого водитель легковушки совершил наезд на дерево. К счастью, обошлось без пострадавших, но у водителя "диагностировали" сильное  алкогольное опьянение.

"Гражданин согласился пройти осмотр с помощью алкотестера "Драгер" в присутствии двух свидетелей. Результат показал 2,42 промилле. Это почти в 12 раз превышает допустимую норму", – сообщает патрульная полиция Закарпатской области.

Полицейские отстранили водителя от вождения и составили на него соответствующие административные материалы.

Ранее на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.

Кроме этого, мы писали, что  в Борисполе патрульные составили три административных материала на нетрезвого водителя такси, который совершил ДТП.

Также в Киеве произошло ДТП, которое устроил пьяный водитель иномарки.  Автомобиль Renault ехал на красный свет и протаранил Mitsubishi. Осознав масштаб содеянного, виновник скрылся с места происшествия.
ДТП, водитель, алкоголь, алкотестер

Вы сейчас просматриваете новость "Житель Закарпатья протаранил дерево: содержание алкоголя превышало норму в 12 раз ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве перевернулся военный броневик

Сегодня, 17:08

Данные о пострадавших уточняются

Происшествия

ДТП с авто из кортежа. Фото: "Главком"

ДТП с кортежем в Киеве: Порошенко сожалеет о случившемся

Сегодня, 14:48

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал инцидент в центре столицы  
Загрузка...

Другие регионы

Фото: verge.zp.ua

В Ровенской области водитель пробил колесо и остался без прав

Сегодня, 02:27

Автомобилист хотел, чтобы составили предписание для дорожников, а патрульные составили протокол на него самого

Запад

Микроатобус сбил девушку. Фото: Нацполиция

В Черновцах под колеса маршрутки попала 17-летняя девушка

Вчера, 16:53

Авария произошла в тот момент, когда несовершеннолетняя двигалась по пешеходному переходу

Россия

Фото: prm.ua

В России автобус с украинцами попал в ДТП: один человек погиб

4 Марта, 18:31

Также в результате аварии есть пострадавшие

Запад

Кровавое ДТП на Закарпатье: столкнулись легковушка, грузовик и микроавтобус

3 Марта, 13:32

В аварии погиб 18-летний пассажир ВАЗ-2107
Загрузка...