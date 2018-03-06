Житель Закарпатья протаранил дерево: содержание алкоголя превышало норму в 12 раз

Алкотестер "Драгер" в присутствии двух свидетелей показал результат – 2,42 промилле

В Ужгороде Закарпатской области произошло ДТП, в ходе которого водитель легковушки совершил наезд на дерево. К счастью, обошлось без пострадавших, но у водителя "диагностировали" сильное алкогольное опьянение.

"Гражданин согласился пройти осмотр с помощью алкотестера "Драгер" в присутствии двух свидетелей. Результат показал 2,42 промилле. Это почти в 12 раз превышает допустимую норму", – сообщает патрульная полиция Закарпатской области.

Полицейские отстранили водителя от вождения и составили на него соответствующие административные материалы.

Ранее на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.

Кроме этого, мы писали, что в Борисполе патрульные составили три административных материала на нетрезвого водителя такси, который совершил ДТП.

Также в Киеве произошло ДТП, которое устроил пьяный водитель иномарки. Автомобиль Renault ехал на красный свет и протаранил Mitsubishi. Осознав масштаб содеянного, виновник скрылся с места происшествия.