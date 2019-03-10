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На Донбассе ликвидирован очередной предатель Украины: появились фото боевика

Сегодня, 07:38

Украинские военные продолжают наказывать противника ответным огнем

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
На Донбассе ликвидирован очередной предатель Украины: появились фото боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4a2/374/5c84a23749566.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4a2/374/5c84a23749566.jpg Донбасс Украинские военные продолжают наказывать противника ответным огнем

В бесславной "бригаде-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) снова пополнение. На этот раз ликвидирован местный "воин", предавший Украину и перешедший на сторону оккупантов. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, боевик из Первомайска Андрей Грищенко с позывным "ЗАС" был ликвидирован 7 марта.

Напомним, что тот день, 7 марта, на фронте для украинских военных выдался "урожайным". Противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Враг обстреливал позиции ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив 119 боеприпасов. В то же время за эти обстрелы прилетал достойная "ответка" от ВСУ: потери боевиков – четверо убиты и 13 ранены.

Как мы сообщали, на днях ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Враг постоянно оттуда совершал обстрелы позиций украинской армии и бойцы 30-й механизированной бригады решили наказать боевиков и дали так, что аж бревна поразлетались.

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Тег Донбасс, штирлиц, боевик, предатель

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