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На Донбассе наши бойцы уничтожили вражеский броневик: появилось яркое видео

23 мая, 10:23

БМП оккупантов, которая обстреливала Марьинку, уничтожили одним прицельным выстрелом


В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе наши военные уничтожили боевую машину пехоты оккупантов – одним прицельным выстрелом вражеская БМП была взорвана.

Соответствующее видео, сделанное с беспилотника, было опубликовано на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

Как подчеркнули военные, из этой БМП оккупанты обстреливали окрестности Марьинки, а потом прятали ее в специальном капонире среди деревьев.

Напомним, ранее мы сообщали, что на пять обстрелов, которые оккупанты устроили 22 мая, наши бойцы дали жесткий ответ – двое боевиков были уничтожены, еще один ранен.

Также стали известны подробности ранения на фронте трех украинских бойцов. Ими оказались солдат Богдан Ворона, а также старшие солдаты Александр Беспалов и Александр Поян – они получили травмы, отражая наступление врага на позиции ВСУ. За проявленные мужество и отвагу их представят к наградам.

Мы также писали, что 21 мая боевики устроили пять обстрелов позиций Объединенных сил, а 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


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Тег видео, Донбасс, волонтеры, боевики, уничтожение, бмп, ООС

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