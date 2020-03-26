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На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

26 марта, 07:13

Тина Наринецкая

Враг снова ударил из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 25 марта, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил пять обстрелов:

  • дважды рядом с Авдеевкой стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм – 5 мин и гранатометов различных систем;
  • в районе Красногоровки ударили из ручного противотанкового гранатомета;
  • рядом с Песками оккупанты применили 82-мм миномет и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы четыре обстрелы:

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  • дважды вблизи Новолуганского стреляли из 82-мм миномета – 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Орехово велся огонь из миномета калибра 120 мм – 3 мины;
  • рядом с Крымским ударили из 120-мм минометов – 20 мин.

"Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 24 марта оккупанты восемь раз ударили по украинским позициям на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

В тренде
На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Также добавим, что за последнюю неделю ВСУ удалось уничтожить более 10 боевиков. Еще два десятка оккупантов – ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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