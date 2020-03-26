Враг снова ударил из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 25 марта, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил пять обстрелов:

дважды рядом с Авдеевкой стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм – 5 мин и гранатометов различных систем;

в районе Красногоровки ударили из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Песками оккупанты применили 82-мм миномет и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы четыре обстрелы:

Реклама

дважды вблизи Новолуганского стреляли из 82-мм миномета – 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Орехово велся огонь из миномета калибра 120 мм – 3 мины;

рядом с Крымским ударили из 120-мм минометов – 20 мин.

"Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 24 марта оккупанты восемь раз ударили по украинским позициям на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

В тренде На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Также добавим, что за последнюю неделю ВСУ удалось уничтожить более 10 боевиков. Еще два десятка оккупантов – ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама