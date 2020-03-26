На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

За прошлые сутки, 25 марта, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил пять обстрелов:
- дважды рядом с Авдеевкой стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм – 5 мин и гранатометов различных систем;
- в районе Красногоровки ударили из ручного противотанкового гранатомета;
- рядом с Песками оккупанты применили 82-мм миномет и автоматический станковый гранатомет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы четыре обстрелы:
- дважды вблизи Новолуганского стреляли из 82-мм миномета – 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Орехово велся огонь из миномета калибра 120 мм – 3 мины;
- рядом с Крымским ударили из 120-мм минометов – 20 мин.
"Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 24 марта оккупанты восемь раз ударили по украинским позициям на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.
Также добавим, что за последнюю неделю ВСУ удалось уничтожить более 10 боевиков. Еще два десятка оккупантов – ранены.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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