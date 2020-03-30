На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

За прошлые сутки, 29 марта, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах в ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одиннадцать обстрелов:

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по защитниках Павлополя враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив всего 10 мин.

неподалеку Водяного и Богдановки боевики ударили из минометов калибра 82 мм, использовав всего 10 мин, а также гранатометы различных систем.

дважды враг обстрелял опорные пункты вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

по защитникам Старогнатовки противник совершил три обстрелы с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Шахты Бутовка противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции ВСУ:

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вблизи Луганского противник выпустил семь мин из миномета калибра 82 мм.

по защитникам Гладосово велся огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 29 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 28 марта оккупанты устроили 15 обстрелов украинских позиций на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения.

Также сообщалось, что за прошлую неделю (23-29 марта) потери боевиков, наемников из РФ и кадровых российских военных составили: уничтоженным – пять человек, раненными и травмированными – 25 человек.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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