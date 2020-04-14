На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

За прошлые сутки, 13 апреля, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили шесть обстрелов:

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по защитникам Широкино враг выпустил шесть мин калибра 82 мм.

у Песков стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

в районе Опитного ударили из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" был зафиксирован один обстрел:

из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия стреляли у Крымского.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было", – рассказали в ООС.

Оккупанты тоже схлопотали "ответку" от ВСУ. Украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести двух российских наемников.

Напомним, 12 апреля оккупанты три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один боец погиб, еще один – получил боевое поражения.

А 11 апреля оккупанты устроили восемь обстрелов на Донбассе. Без потерь в рядах ВСУ тоже не обошлось – трое военнослужащих были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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