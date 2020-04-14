Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

14 апреля, 07:10

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 13 апреля, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили шесть обстрелов:

Реклама

  • по защитникам Широкино враг выпустил шесть мин калибра 82 мм.
  • у Песков стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.
  • в районе Опитного ударили из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" был зафиксирован один обстрел:

  • из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия стреляли у Крымского.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было", – рассказали в ООС.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Оккупанты тоже схлопотали "ответку" от ВСУ. Украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести двух российских наемников.

Напомним, 12 апреля оккупанты три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один боец погиб, еще один – получил боевое поражения.

А 11 апреля оккупанты устроили восемь обстрелов на Донбассе. Без потерь в рядах ВСУ тоже не обошлось – трое военнослужащих были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 13 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 13 апреляУкраина
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
"Украина или смерть": что значит шеврон с черепом у Зеленского на камуфляжеПолитика
Боевики жестко наказаны: ВСУ нанесли врагу большой урон
Боевики жестко наказаны: ВСУ нанесли врагу большой уронДонбасс
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛО
Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей относительно консультаций с ОРДЛОПолитика
Как ВСУ уничтожили КамАЗ и
Как ВСУ уничтожили КамАЗ и "Урал" боевиков: появилось видеоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...