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На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

30 апреля, 07:19

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 29 апреля, российские боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 29 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 12 обстрелов:

  • по позициям неподалеку Верхнеторецкого боевики ударили из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов
  • в районе Новомихайловки работали вражеские снайперы
  • рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра
  • неподалеку Павлополя наемники дважды применили гранатометы различных систем
  • у Гнутово оккупанты велся огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов
  • защитников Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия
  • по окрестностям Марьинки враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил три обстрела:

  • вблизи Новотошковского и Орехово боевики выпустили 9 мин 82-го калибра
  • неподалеку Новозвановки велся огонь из 120 мм минометов – 15 мин

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирования", – рассказали в ООС.

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Усиление обстрелов и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

Напомним, 28 апреля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе – за сутки зафиксировали 17 обстрелов. Один украинский военнослужащий погиб.

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Также мы рассказывали о том, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с начала апреля Россия перебросила на Донбасс технику, наемников и 30 грузовиков боеприпасов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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