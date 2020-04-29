Усиление обстрелов и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 28 апреля, российские боевики устроили 17 обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 28 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 4 обстрела:
- неподалеку Каменки велся огонь из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- у Опытного враг ударил из ручного противотанкового гранатомета
- по защитникам Павлополя боевики ударили из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- неподалеку Старогнатовки стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил 13 обстрелов:
- вблизи Крымского боевики трижды ударили из миномета 120-го калибра – 30 мин, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы
- защитников Крымского обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- у Хутора Свободного боевики дважды ударили из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов
- по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.
- у Орехово велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм – выпустили 9 мин
- неподалеку Новолуганского применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие
- вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений: оккупанты использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и минометы калибра 120 мм
- неподалеку Зайцевого боевики ударили из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
"К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.
Напомним, 27 апреля боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения.
Также мы рассказывали о том, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с начала апреля Россия перебросила на Донбасс технику, наемников и 30 грузовиков боеприпасов.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк