Усиление обстрелов и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 28 апреля, российские боевики устроили 17 обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 28 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 4 обстрела:

неподалеку Каменки велся огонь из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

у Опытного враг ударил из ручного противотанкового гранатомета

по защитникам Павлополя боевики ударили из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

неподалеку Старогнатовки стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил 13 обстрелов:

вблизи Крымского боевики трижды ударили из миномета 120-го калибра – 30 мин, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы

защитников Крымского обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

у Хутора Свободного боевики дважды ударили из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов

по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

у Орехово велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм – выпустили 9 мин

неподалеку Новолуганского применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие

вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений: оккупанты использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и минометы калибра 120 мм

неподалеку Зайцевого боевики ударили из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника", – рассказали в ООС.

В тренде Офицер ВСУ уточнил потери боевиков за последние дни

По данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.

Напомним, 27 апреля боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Также мы рассказывали о том, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с начала апреля Россия перебросила на Донбасс технику, наемников и 30 грузовиков боеприпасов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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